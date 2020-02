Directo: Nápoles 0 - 0 Barça | Umtiti, Rakitic y

ESCUCHA EL NÁPOLES - BARÇA EN TIEMPO DE JUEGO

6' Manolo Oliveros: "Se ve el césped algo irregular". Falta de Callejón sobre Junior en la banda, a la altura del centro del campo.

5' Le dura poco la posesión al Nápoles, que robó en campo propio e intentó jugar, sin éxito, por banda derecha.

3'. El público de casa pita la larga posesión del Barça, que intentó un pase vertical hacia Messi que no salió.

2'. El Nápoles sale muy atrás, metido en su campo esperando al Barça.

1'. Comienza el partido. Sacó de centro el Barça.

Rugido de la afición napolitana al término del himno de la Champions. Abrazo entre Gatusso y Setién en los prolegómenos del partido.

Advierten algunos oyentes que Messi parece que tiene problemas calentando. Helena Condis cuenta que está calentando de forma diferente, podría tener algún problema en la pierna derecha.

Análisis del once de Quique Setién. Minguella: "Ante el Eibar quedó claro que jugaría con cuatro centrocampistas. Es lógico dentro para Setién. Para un partido duro y peleado, Umtiti va bien". Pichi Alonso: "Prefiero a Lenglet, tampoco Umtiti es tan rápido". Dani Senabre: "Si Umtiti y Lenglet están bien, prefiero a Umtiti, titular con Francia. El once era previsible, pero no me enamora, me deja frío".

Manolo Oliveros comenta en la previa que apenas han visto gente con mascarillas en el aeropuerto. En Nápoles, tranquilidad absoluta con respecto al miedo por el coronavirus.