Xavi: "La Champions está siendo cruel con nosotros; hoy no hemos defendido bien"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, fue autocrítico tras el duro empate ante el Inter y reconoció que el gran error fue los fallos defensivos: "Si falla la defensa también fallo yo. Si fallan Piqué, Busquets, Pedri o Dembélé, fallo yo. Asumo toda la responsabilidad cuando fallan las futbolistas. No han salido con el nivel de activación en la segunda parte. La afición ha estado espectacular y asumimos la responsabilidad. Estoy enfadado. Esta competición está siendo cruel con nosotros. La primera parte ha sido brillante; hay momentos que estamos muy bien. Tenemos que continuar, es un mazazo. Hay momentos que estoy satisfecho pero los errores puntuales de concentración se pagan muy caro en esta competición. Hoy, partido controladísimo y hay un error muy claro de la línea defensiva y tienes que remar otra vez ante un equipo muy cerrado atrás. Hay que minimizar los errores, tanto en efectividad como en línea defensiva".

El catalán reconoció que el equipo ha mejorado en comparación con la eliminación del año pasado: "Estoy muy decepcionado, triste y con rabia. El año pasado no nos daba, Munich fue un suplicio, pero este año no, lo dejamos escapar nosotros, con errores puntuales nuestros y no mereces seguir en esta competición... hasta duele más este año. Hay una mejora del año pasado a este".

Pero el Barça no tiene tiempo para lamentarse porque el domingo llega la visita al Real Madrid. “Ahora hay que pensar en el clásico e intentar ganar en el Bernabéu. Vamos líderes en la Liga y queremos seguir siendo líderes. Tenemos que seguir. La temporada es larga. Hay que animar a los jugadores, el empate de hoy no ha sido por culpa de falta de actitud”.