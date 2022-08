Bodo/Glimt y Copenhague toman ventaja en la última fase de clasificación para la Champions

El Bodo/Glimt, con su victoria por la mínima ante el Dinamo de Zagreb (1-0), y el Copenhague, que ganó 2-1 al Trabzonspor de Marc Bartra, tomaron ventaja tras los choques de ida de la última fase de clasificación de la Liga de Campeones con máxima igualdad entre el Rangers y el PSV Eindhoven, que firmaron un 2-2 con el que ambos equipos mantienen intactas sus opciones.

