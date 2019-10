El Barça remonta al Inter en la segunda mitad con un doblete de Luis Suárez

Los mejores del partido para Manolo Oliveros son Arturo Vidal, Leo Messi y Luis Suárez por parte del Barça. Lautaro fue el más destacado del Inter de Milán.

93'. FINAL DEL PARTIDO. El Barça vence 2-1 y suma su primera victoria en la fase de grupos. Se sitúa colíder detrás del Dortmund.

90'. Se añaden tres minutos.

90'. ¡Disparo de Messi! Tiro flojo del argentino a pase de Luis Suárez. Minguella: "Los últimos quince minutos ha hecho cosas del Leo de toda la vida". Senabre: "Menos Busquets, todos los jugadores del Barça salen favorecidos".

89'. Jugadón de Messi, que avanzó con el balón, tira un caño y pone un balón atrás para que Suárez volviese a tirar a puerta.

84'. ¡Gol de Leo Suárez! ¡Doblete del uruguayo, que pone el 2-1! Jugada de Leo Messi por la derecha, que asiste a Luis Suárez con un pase en horizontal y Suárez define para darle la vuelta al marcador.

82'. Amarilla para Antonio Conte. El técnico del equipo italiano ha estado protestando al asistente y éste se lo ha comunicado a Skomina.

82'. Aplausos a Lenglet por cortar una contra peligrosa del Inter.

80'. Senabre: "Parece que el Inter ahora se estira un poco. El 1-1 lo doy por bueno pensando en la primera parte".

79'. ¡Se ha jugado Arturo Vidal la segunda amarilla con una entrada dura en campo contrario!. Además, tercer cambio en el Inter: se va Sensi y entra Napolitano.

77'. ¡Lo intenta el Inter! Salió Ter Stegen en dirección al córner y estuvo a punto de liarla...

77'. Tarjeta amarilla también para Alexis, que protestó desde el banquillo.

76'. Tarjeta amarilla para Arturo Vidal por protestar, que tuvo el atrevimiento de reprochársela a Skomina.

74'. Centro chut de Leo Messi desde la derecha, que no llegó a envenenarse, detuvo Samir Handanovic.

71'. Segundo cambio en el Inter. Se marcha Candreva y entra Danilo D'Ambrosio.

70'. Lo vuelve a intentar Dembéle, disparo lejano cruzado desde el costado izquierdo del área.

68'. ¡Uy Dembélé! Disparo fuera del extremo recién entrado.

66'. Segundo cambio en el Barça. Dembélé sustituye a Griezmann. Primer cambio en el Inter. Entra Gagliardini, se marcha Alexis Sánchez.

61'. ¡Griezmann, al lateral de la red! Otro pase de Arturo Vidal. Minguella: "Vidal era una de las formas de romper esta muralla que había con el Inter".

58'. ¡Golazo de Luis Suárez! 1-1 El argentino recibe un pase de Arturo Vidal y engancha una volea desde la frontal, con efecto y ajustada. La cruza al segundo palo y marca por bajo. Más que posible dedicatoria hacia quienes le pitaron en la grada.

56'. Senabre: "Arturo Vidal está como delantero centro, que ya lo hizo el Barça alguna vez el año pasado pero es un recurso muy pobre."

52'. Primer cambio en el Barça. Se retira Sergio Busquets y entra Arturo Vidal. Paco González: "Es la primera vez que en un partido gordo, al entrenador del Barça no necesita a Busquets para remontar".

52'. Amarilla para Sergi Roberto. Entró con todo a Sensi. El azulgrana tuvo que cortar el arranque de una contra.

51'. ¡A la barrera Messi! Disparó una falta lejana y el balón se fue a córner.

22.01h. ¡Comienza la segunda mitad! Sin cambios. Calienta Arturo Vidal en la banda.

Minguella: "Lo ideal sería acelerar a Leo, pero me da la sensación de que no está bien físicamente. El Inter está jugando el partido soñado. Difícil romper esto". Senabre: "Para mí, el once no es un problema. Me preocupa que el balón no llega a Arthur o De Jong, a los que tienen que conectar".

FINAL DE LA PRIMERA PARTE. Se retiran cabizbajos los jugadores de Ernesto Valverde, que se van con 0-1 en contra. Paco González: "Ha sido un baño en la primera parte que podría ir 0-3. El Barça, ni ha existido".

45'. Carrerón de Lautaro hacia el área contraria, le acompañó Semedo y el defensa azulgrana tapona para mandar el balón a córner.

44'. ¡Arthur fuera! Avanzó por el carril del 10 y chutó desviado con pierna izquierda.

44'. Falta frontal lejana a favor del Barça. Messi chuta, paró Handanovic."

43'. Suma otro remate el Inter. Alexis cabeceó fuera. Senabre: "¡Gracias que esto no va 0-3!"

40'. ¡Otra ocasión del Inter! ¡Combinación entre Lautaro y Sensi y el balón se va alto! Batllori recuerda que la grada empieza a silbar. Paco González: "Es una maravilla lo que está haciendo el Inter".

37'. ¡Paradón de Ter Stegen! Lautaro cabeceó abajo, evitó el alemán el 0-2.

35'. Falta a favor del Barça. La colgó Messi prácticamente sobre la línea de la banda derecha y salió bien de manos Handanovic.

33'. Saque de esquina para el Inter, que rondó el área azulgrana, recibió Barella y Semedo se anticipó taponando su disparo.

29'. Paco González: "Son italianos en el contacto, pero son holandeses en el juego". Senabre: "El Barça tiene que buscar a Arthur, a De Jong..." Minguella: "El problema es que, para eso, tienes que buscar el balón".

27'. ¡Fuera de juego de Candreva! Hubo susto en el Camp Nou cuando el italiano recibió solo en el área y mandó el balón al fondo de la red. Bien anulada la jugada.

25'. ¡Disparo de Messi a las manos de Handanovic! Remató raso dentro del área y el portero blocó en el suelo.

22'. Tarjeta amarilla para Gerard Piqué por una entrada dura a Barella. La caída del centrocampista es más aparatosa de lo que ha sido la entrada.

20'. Sorprende el Inter sacando el balón jugado desde su área y tratando de montar la contra. Paco González: "Me recuerda mucho a lo que hacía el Ajax el año pasado. Es sacar el balón, y a galopar con la contra".

19'. Centro raso de Semedo desde la izquierda a la frontal del área donde remató de primeras Busquets. Su disparo se va ligeramente elevado.

18'. Pase en profundidad de Semedo por banda izquierda buscando a Griezmann, que no llega. Muy activo el delantero francés.

15'. ¡Remató de cabeza Griezmann! Buen centro medido de Sergi Roberto desde la derecha y el delantero la cruzó demasiado al segundo palo.

13'. El árbitro Skomina perdona la amarilla a De Jong por una entrada dura al borde del área italiana. Pedro Martín: "Están entrando fuerte los dos equipos".

8'. Ahora, tarjeta amarilla para Griezmann por una entrada a Barella.

6'. Amarilla para Barella por una entrada fea a Busquets.

3'. Minguella: "El Barça no sale atento a estas cosas. Parece que sólo juega bien cuando tiene el balón".

3'. Gol del Inter, 0-1, marcó Lautaro Martínez. Recibió solo, peleó la carrera con Lenglet y logró definir con acierto ante Ter Stegen.

2'. Primer tiro a puerta, de Griezmann, que recibía de Messi. Blocó sin problema Handanovic.

20.59h: En el mismo grupo del Barça, el Dortmund acaba de ganar 0-2 al Slavia de Praga (doblete de Achraf) y se sitúa líder de forma provisional.

20.58h: Protagonistas en el terreno de juego. Joan Batllori informa: 75.000 espectadores en la grada y subiendo.

Manolo Oliveros, en la cabina de retransmisión de Tiempo de Juego en el Camp Nou.

Manolo Oliveros, en la cabina de retransmisión de Tiempo de Juego en el Camp Nou

Once del Inter de Milan

Once del Barça