Los futbolistas Marcelo, Dybala, Paul Pogba y Gnabry son los protagonistas del spot con el que Adidas ha dado a conocer este jueves el nuevo balón para la Champions League 2020-2021, coincidiendo con el sorteo de la fase de grupos de la máxima competición continental.

El diseño en blanco, coral y azules claro y marino componen el balón 'Ready for the Stars', un esférico "de alta calidad para chutar hacia las estrellas", como asegura la marca deportiva.

