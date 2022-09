Ancelotti, sobre Benzema: "Después de una primera evaluación no parece nada grave, pero tenemos que esperar"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, descartó que la lesión de rodilla de Karim Benzema sea importante, a la espera de las pruebas a las que se someterá a su regreso a España el delantero francés, tras caer lesionado en Glasgow ante el Celtic en la primera jornada de la Liga de Campeones.

"Después de una primera evaluación no parece nada grave, pero tenemos que esperar a mañana. No parece nada serio, puede ser una pequeña molestia de los dos", aseguró Ancelotti en Movistar sobre Karim Benzema y añadiendo a Militao, que no pudo saltar en la segunda parte al terreno de juego.

Ancelotti confirmó que las pruebas definitivas a Benzema tras la primera exploración en el vestuario visitante del Celtic Park, se realizarán el miércoles en Madrid. "Se sabrá mañana con tranquilidad", dijo.

Benzema sintió un fuerte dolor en su rodilla derecha tras hacer un mal gesto que provocó que pidiese el cambio a la media hora del partido del Real Madrid ante el Celtic.

Sobre el partido, aclaró que no estaba enfadado por el inicio. "No me puedo enfadar con este equipo, hemos sufrido porque aquí se sufre, sobre todo en la primera parte. En la segunda hemos jugado muy, muy bien, estoy muy satisfecho, pero también por el primer tiempo porque a veces no puede salir todo como quieres y a veces hay que sufrir y este equipo es capaz de sufrir sin perder la cabeza. La segunda parte ha sido un recital", admitió.

"Hemos dejado la portería a cero, pero me quedo con el juego de la segunda parte, hemos manejado bien los tiempos y la posesión y cuando teníamos espacio para poner velocidad", añadió el entrenador del conjunto madridista.

El de Reggiolo alabó a Eden Hazard por su partido. "Está motivado y lo está haciendo bien, no era fácil entrar porque le ha costado un poco en la primera parte, pero en la segunda ha sido determinante con la asistencia a Modric y marcando el tercero. Es importante para nosotros y ojalá pueda seguir así", afirmó, puntualizando que el belga "no puede jugar como delantero centro", pero sí ayudarles "en la posesión" y en no tener "posición fija" para los centrales rivales.

"Tchouameni ha hecho un buen partido. Kroos bajaba a manejar la posesión y él se podía adelantar un poco más, son mecanismos que tenemos que arreglar poco a poco, necesitamos un poco de tiempo porque no está acostumbrado a jugar juntos. No ha hecho un partido espectacular, pero ha sido bueno y ha gestionado bien el mediocampo junto a Modric y Kroos", sentenció sobre el mediocentro francés.