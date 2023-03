Las conclusiones de Hacienda del 'Caso Negreira': 550 mil euros podrían haberse destinado a pagos a terceros

El sumario del caso Negreira de supuesta corrupción deportiva, por la que una jueza de Barcelona investiga al FC Barcelona y a sus expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, aporta detalles sobre los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, los informes que elaboraba y la relación que mantenía con los dirigentes de la entidad.



Estas son la claves que aporta el sumario:

LOS PAGOS A LAS SOCIEDADES DE NEGREIRA



El informe que la Agencia Tributaria realizó en abril de 2022 y que recoge el sumario de la causa sostiene que el exdirigente arbitral facturó al Barça más de 7,5 millones de euros entre los años 2001 y 2018 a través de tres sociedades: DASNIL 95 SL, NILSAD SCP y SOCCERCAM SL, esta última propiedad de su hijo Javier Enríquez Romero.



Entre el 2016 y el 2018, el periodo investigado por la Fiscalía, DASNIL 95 SL, la sociedad con la que el exdirigente arbitral facturaba al FC Barcelona, recibió pagos del club azulgrana que superaron los 1,6 millones de euros. NILSAD SCP percibió un único pago de 50.000 euros en 2016 y SOCCERCAM SL facturó al Barça 450.120 euros. En total, 2,1 millones en esos tres ejercicios.



En ese periodo, Enríquez Negreira sacó en efectivo 557.871,52 euros, lo que según las conclusiones de la Agencia Tributaria "pudiera haber destinado directamente a supuestos pagos a terceros".



No obstante, el fisco advirtió a la Fiscalía de que no había podido acreditar que los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) hubiesen influido en la designación de colegiados o alterado los resultados de los partidos.



Hacienda puntualiza que "esa falta de acreditación y explicación" de los trabajos al Barcelona podría ser "un indicio" de que las facturas podrían estar encubriendo servicios ilícitos como comerciar con información reservada del comité arbitral, influir en las designaciones arbitrales o participar en la alteración de resultados.



No obstante, subraya que estas conductas "no han quedado acreditadas en el procedimiento inspector", como tampoco consta, según la Agencia Tributaria, pagos a ningún árbitro.

LA ÚNICA DECLARACIÓN DE ENRÍQUEZ NEGREIRA



Las únicas declaraciones de Enríquez Negreira en relación a los pagos que percibió del FC Barcelona las realizó a la Agencia Tributaria y se remontan a octubre de 2021, tres años después de que el Barcelona rompiera la relación profesional con él.



En febrero de 2023, en cambio, el exdirigente arbitral no respondió a los investigadores de la Policía Nacional aduciendo que padece alzheimer.



En la exposición que realizó ante los inspectores de Hacienda, el exvicepresidente del CTA aseguró que el FC Barcelona quería que "todo fuera neutral" mediante los pagos que percibía del club azulgrana y negó haber usado el dinero para comprar a árbitros.



Además, Enríquez Negreira reveló que como vicepresidente del CTA entre los años 1994 y 2018 nunca cobró por ello, ya que tenía su empresa y "cobraba del FC Barcelona".

Caso Negreira



LA DECLARACIÓN DE BARTOMEU ANTE LA POLICÍA NACIONAL.



La Policía Nacional concluye, en el informe de la investigación encargado por la Fiscalía, que el relato que el expresidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu dio en su declaración ante los investigadores sobre su relación con Enríquez Negreira no se sostiene.



El pasado 13 de febrero, el exdirigente del club azulgrana declaró como investigado ante la Policía Nacional, que mantenía entonces abierta la investigación por los pagos que el Barça hizo a Negreira entre 2001 y 2018.



En el interrogatorio, Bartomeu negó que se reuniera con Enríquez Negreira seis veces al año, algo que el exárbitro había asegurado ante la Agencia Tributaria en la declaración realizada en octubre de 2021.



"Lo conocía por haber sido árbitro de fútbol y haber coincidido en la Federación Española de Fútbol", respondió, según la transcripción de la declaración Bartomeu, quien añadió que lo conocía "por la prensa, no por tener relación con él".



Sin embargo, la secretaria de DASNIL 95 aseguró, en su declaración a la Policía Nacional en condición de testigo realizada el 9 de febrero de 2023, que en una ocasión Bartomeu acudió al despacho de Enríquez Negreira para hablar de fútbol.



LOS INFORMES DE LOS NEGREIRA



Pocas horas después de que el pasado 15 de febrero se dieran a conocer los primeros detalles del 'caso Negreira', el Barcelona admitió los pagos a la sociedad DASNIL 95 para disponer de "informes técnicos" relacionados con el arbitraje.



Además de informes sobre árbitros como Jesús Gil Manzano, Antonio Mateu Lahoz y Carlos Clos Gómez, el sumario de la causa recoge el análisis arbitral de partidos del Barcelona, y también de algunos encuentros del Real Madrid y del Atlético de Madrid realizados por el exdirigente arbitral y su hijo, Javier Enríquez Romero.



En uno de los casi 600 informes que recoge la causa, recomendaron en mayo de 2016 al club azulgrana que "cuidara mucho" su relación con el colegiado Jesús Gil Manzano, ya que por su juventud y proyección dirigiría "partidos importantes durante muchas temporadas".