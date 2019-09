Javier Lozano: "No veo al Real Madrid en el fútbol sala, pero me encantaría"

El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), Javier Lozano, estaría "encantando" de que el Real Madrid decidiese aumentar sus secciones con un equipo de fútbol sala, pero reconoció que "no" parece factible en este momento, además de recordar que la condición "olímpica" del futsal es una cuestión de "altísima política".

"Creo que no es fácil que el Real Madrid desembarque en el fútbol sala. Hay que respetar las políticas internas de cada club. Ellos son autónomos y ellos deciden lo que hacer. Ahora no lo veo fácil. No sé si en un futuro, depende de cómo salga el femenino", indicó en una entrevista con Europa Press, donde dejó claro que no cree que ocurra "a corto plazo".

"A lo mejor valoran esta opción, a mí me encantaría evidentemente, pero no lo veo. Seguiremos esperando y soñaremos con verlo algún día. No sólo al Real Madrid, también el resto de clubes de fútbol de Primera. Espero que haya muchos más. Además de los 'grandes', queremos una clase media potente", añadió Lozano, que fue responsable del área profesional del Real Madrid desde 2007 hasta su llegada a la LNFS en 2009.

En relación a la posibilidad de que el fútbol sala sea olímpico, una batalla perdida desde hace años, el presidente de la LNFS dijo que "a veces se frivoliza con este tema". "No se puede hablar ligeramente porque la gente está deseosa de conseguir ese sueño y se agarra a cualquier noticia", lamentó.

"El tema de ser olímpicos es algo de altísima política, que concierne a FIFA y COI, pero de lo más alto", remarcó. "El resto, podemos hacer bien las cosas, es lo único, para seguir desarrollando en nuestro país todo el movimiento del fútbol sala. Que la realidad obligue a quien tiene que tomar la decisión y que diga que es imposible no hacerlo olímpico", pensó.

"En octubre del año pasado estuve en Buenos Aires viendo los Juegos de la Juventud. Allí, por primera vez en la historia, hubo competiciones de fútbol sala en categoría Sub-18, masculino y femenino, y fue un exitazo tremendo. Estuvo el presidente del COI y vio que había 6.000 personas llenando el pabellón", recordó.

"Thomas Bach pudo comprobar 'in situ' que el futsal no es el deseo de cuatro locos. Y esto ya lo han visto. Repito, la decisión final es algo de muy alta política", manifestó Javier Lozano en la semana que ha cumplido diez años al frente de la LNFS.