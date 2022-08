Valverde, sobre el recorrido por Países Bajos: "Mejor no decir nada"

El español Alejandro Valverde (Movistar) se mostró especialmente crítico con el periplo de la 77ª edición de la Vuelta por los Países Bajos: "mejor no quiero decir nada".





"No ha habido más caídas porque controlamos increíblemente bien", afirmó en una jornada que al contrario que el día anterior en Utrecht, donde sufrió una caída sin consecuencias en los 700 metros finales consiguió "salvar el día".



"Creo que con lo que he dicho ahora sobra", afirmó sobre la posibilidad de hacer llegar sus quejas a la organización de la carrera española.



"No puede ser este tipo de circuitos y no había más pueblos por los que pasar aquí", explicó el murciano.