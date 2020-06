Recorrido oficial de la Vuelta 2020

El recorrido definitivo de la 75 edición de la Vuelta a España, que se disputará entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre, con 18 etapas, se hizo público este viernes.

La carrera partirá de Irún el martes 20 de octubre con una etapa en línea que llegará al alto de Arrate y finalizará en Madrid el domingo 8 de noviembre.

Dos etapas han sido cambiadas tras la retirada de las ciudades portuguesas por la crisis sanitaria del coronavirus. En la decimoquinta etapa el pelotón saldrá de Mos (Pontevedra) y no se llegará a Oporto, sino a Puebla de Sanabria (Zamora).

En la decimosexta, la salida en la localidad portuguesa de Viseu se sustituye por Salamanca y la llegada será en Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Día Etapa Recorrido Kms --- ----- --------- ----

20 oct 1ª Irún - Arrate 169,5

21 2ª Pamplona - Lekunberri 151

22 3ª Lodosa - Laguna Negra de Vinuesa 163,8

23 4ª Garray Numancia - Ejea de los Caballeros 190

24 5ª Huesca - Sabiñánigo 185,5

25 6ª Biescas - Tourmalet 135,6

26 Jornada de descanso

27 7ª Vitoria-Villanueva de Valdegovía 160,4

28 8ª Logroño - Alto de Moncalvillo 164,5

29 9ª Castrillo del Val - Aguilar de Campoo 163,3

30 10ª Castro Urdiales - Suances 187,4

31 11ª Villaviciosa - La Farrapona 170,2

1 nov 12ª Oviedo - Angliru 109,2

2 Jornada de descanso

3 13a Muros - Monte Ézaro 33,5 (CRI)

4 14a Lugo - Ourense 205,8

5 15ª Mos -Puebla de Sanabria 234

6 16ª Salamanca -Ciudad Rodrigo 177,7

7 17ª Sequeros - La Covatilla 175,8

8 18ª Madrid - Madrid 125,4.

