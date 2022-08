Juan Ayuso: "No me quiero poner metas, pero estar en el podio de la Vuelta es un sueño"

El joven español Juan Ayuso (UAE) aseguró que vino a esta Vuelta a España más "a dejar buenos destellos de calidad y coger confianza de cara al futuro" que a "conseguir resultados", pero, como es "ambicioso", si se le presenta la oportunidad de "quedar lo más adelante posible" lo va "a intentar".



No obstante, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en la jornada de descanso en Alicante, el barcelonés desveló que no quiere ponerse "una meta" de que puede "hacer podio o ganar" porque de no conseguirla podría "considerarse un fracaso", lo que consideraría injusto.



"Ni siquiera pienso en ganarla, voy día a día, queda mucha carrera y no quiero pensar mucho más allá. Yo, más que a buenos resultados, venía a dejar destellos de calidad. Aunque soy ambicioso y si puedo quedar lo más adelante posible lo voy a intentar, pero no me quiero poner una meta porque si no lo consigo parecería como un fracaso y creo que no es el caso", dijo el ciclista residente en Jávea, a quien tener estos días cerca a la familia y gente cercana le da "un plus de motivación".

???? @doctorinigo, Dctor de rendimiento del @TeamEmiratesUAE



???? “Ayuso tiene todo para ser una figura mundial. Tiene unos parámetros fisiológicos impresionantes, son como los de Poga?ar. Si le dices que haga 4 horas, hace 4 horas y 1’. Es de lo más profesional que he visto” pic.twitter.com/xuiCqLgxCB — COPEdaleando (@Copedaleando) August 29, 2022

"Estar en el podio de la Vuelta es un sueño y hace cinco año era impensable pero si reviento no se acaba el mundo y vendrán más oportunidades", apuntó.



Ya de cara a la importante crono de este martes de 30,9 km completamente llanos entre Elche y Alicante, Ayuso aseguró que no ha "hecho una preparación específica" y que cree que también debe descubrirse en contrarrelojes así, de las que apenas ha completado dos en su corta carrera.



"No he hecho una preparación especifica para mañana. Mañana me toca descubrirme más porque solo he hecho dos cronos así, la de la Dauphine y la del el Campeonato de España. Y espero tener las sensaciones de la Dauphine y hacer un buen tiempo y seguir en la pelea de la general", dijo el quinto clasificado de la Vuelta 2022, a 2.36 del líder Remco Evenepoel.



Un puesto y tres segundos por delante tiene Ayuso a su compañero de generación, aunque casi dos años mayor, Carlos Rodríguez Cano, el otro joven español que está ilusionando en esta Vuelta y al que, tras enfrentarse continuamente "desde cadetes", le une "rivalidad, respecto y amistad".



"Con Carlos hay rivalidad, respeto y amistad. Llevamos juntos desde cadetes y me alegro mucho por él. Ver que una persona cercana está consiguiendo cosas es un orgulloso", dijo sobre su rival del Ineos y amigo el corredor de 19 años del UAE.