Enric Mas niega que intentaran ayudar o perjudicar a nadie

El español Enric Mas (Movistar) ha asegurado que en la parte final de la subida a La Covatilla, su equipo hacía la carrera que le convenía, no "ayudar" a Primoz Rogric, que iba tras él y Marc Soler, ni perjudicar a Richard Carapaz que había atacado por delante.

"Me he fijado que estaba Roglic porque me he girado un momento y he visto la rueda, pero nosotros íbamos a hacer nuestra carrera. No ha sido ni ayudar a uno ni joder al otro, ni mucho menos. Ha sido una situación de carrera. Dan Martin se había quedado por atrás y hemos intentado ir a hacer cuarto en la general. Nada más", dijo el balear en meta.

Mas, al final quinto en la general, confesó que le hubiera "gustado estar un poco mas arriba en la general y ganar alguna etapa", pero que quizás haya pagado "la resaca del Tour de Francia", donde también fue quinto, y no haya tenido "la frescura" necesaria para una carrera de tres semana.

En todo caso, se siente "bien" con lo hecho y con lo realizado en el "primer año" en un Movistar en el que también han acabado "contentos por haber ganado por equipos, la etapas de Marc (Soler) y y haber dado guerra toda la carrera".