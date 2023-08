Enric Mas liderará al Movistar en La Vuelta tras su caída en el Tour

El balear Enric Mas, tres veces segundo en la Vuelta, vuelve a la competición al frente del "ocho" del Movistar que disputará la ronda española a partir del próximo sábado con salida en Barcelona.



Mas llevará los galones del conjunto telefónico en su 44ª aparición consecutiva en la prueba, y será el último gran objetivo de la temporada, al que acude la escuadra española con la responsabilidad de ser protagonista.

Enric Mas no correrá la Vuelta a Burgos y ya piensa en La Vuelta El ciclista español de Movistar anunció en sus redes la renuncia y que seguirá preparando la tercera ronda gran de la temporada. Mas abanonó el Tour en la primera etapa. 12 ago 2023 - 14:22

La Vuelta masculina 2023 parte este sábado 26 desde tierras catalanas y el conjunto telefónico ha definido los ocho nombres con los que tomará la salida en la crono por equipos de apertura en Barcelona.



El ciclista de Artá, de 28 años, regresa a la competición tras su caída en la primera etapa del Tour con el objetivo puesto en las altas cotas del podio. Estará acompañado por el campeón de España, Oier Lazkano, el colombiano Einer Rubio, los portugueses Nelson Oliveira y Ruben Guerreiro y los españoles Iván García Cortina, Jorge Arcas y Carlos Verona.



Los diez finales en alto, con el Tourmalet y Angliru incluidos, y la contrarreloj de 26 km en Valladolid, marcarán una Vuelta que promete emoción hasta la última etapa.

Ayuso jefe de equipo del UAE en La Vuelta

El español Juan Ayuso, tercero en la pasada edición, y el portugués Joao Almeida, serán los encargados de liderar al UAE Emirates en la Vuelta a España que comienza el próximo sábado en Barcelona y finaliza el 17 de septiembre en Madrid.



La formación emiratí jugará la doble baza de Ayuso y Almeida, el primero de ellos tercero en la Vuelta 2022 y el luso tercero en el Giro de este año. Ambos compartirán filas con el español Marc Soler, el colombiano Sebastián Molano, los hermanos Ivo y Rui Oliveira, el australiano Jay Vine y el neozelandés Finn Fisher Black.

Juan Ayuso llega con el gran recuerdo de su debut en 2022 y altas expectativas. "La Vuelta del año pasado fue algo especial, una carrera que siempre recordaré y me dio mucha confianza. Hemos estado trabajando mucho juntos en los últimos meses como grupo y ha ido muy bien. La ruta de este año pasará cerca de donde crecí o viví, así que personalmente eso también lo hará muy especial", asegura el ciclista de Jávea.



Ayuso vaticina una dura competición con grandes rivales, como el danes Jonas Vingegaard, el belga Remco Evenepoel y el esloveno Primoz Roglic.



"Será una Vuelta dura, con algunos grandes rivales en la lista de salida, pero creo que estamos a la altura del desafío. Entrar como lo hicimos el año pasado con dos líderes funcionó como una ventaja, así que creo que es una buena estrategia. No podemos esperar a que empiecen las carreras", explicó.



Por su parte, Almeida llega con buenas sensaciones y dispuesto a aspirar a lo máximo. "Las sensaciones son buenas: me siento más fuerte que el año pasado por estas fechas. Creo que Juan también ha mejorado, así que estamos en un muy buen lugar. El año pasado en la Vuelta ya fue todo un éxito para nosotros, vamos a volver a aspirar a lo mismo o más. Tuvimos dos compañeros en el podio en el Tour, ¿por qué no en la Vuelta también? Podría ser muy agradable",concluyó.

INEOS y Jumbo Visma anuncian sus equipos

También han anunciado sus formaciones equipos como el Jumbo Visma que estará capitaneado por Vingegaard, bicampéon del Tour de Francia, y por Roglic, ganador de la Vuelta a Burgos. Los dos ciclistas estarán acompañados por Kuss, Kelderman, Attila Valter, Dylan Van Baarle, Jan Tratnik y Robert Gesink.

Por su parte, el Ineos acudirá a la Vuelta 2023 con un ocho formado por: Geraint Thomas, Egan Bernal, Filippo Ganna, Castroviejo, Thymen Arsensman, Laurens De Plus, Omar Fraile y Kim Heiduk.