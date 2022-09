¿Cómo funciona el protocolo anticovid de La Vuelta y por qué Juan Ayuso no ha recibido ningún trato de favor?

Este viernes se ha producido una gran polémica en el seno de La Vuelta a España después de conocerse el positivo por coronavirus del quinto clasificado y gran perla del ciclismo nacional junto a Carlos Rodríguez. Juan Ayuso tenía Covid, pero iba a seguir en carrera.

Rápidamente la noticia corría como la pólvora y salían a la palestra varios corredores disconformes con la decisión. Algunos no se explicaban por qué Ayuso no se iba para casa y ellos si lo habían tenido que hacer. Mientras, se sumaban al debate prensa y aficionados, que no terminaban de entender un protocolo que sigue siendo el mismo del Tour de Francia, donde no hubo ningún problema de esta índole pese a que ciclistas como Bob Jungels (que incluso ganó una etapa) o Rafal Majka se mantuvieron en carrera tras sus positivos.

Hace unos meses, tras una ola de positivos en la Vuelta a Suiza que dejó el pelotón reducido a la mitad, la UCI modificó su protocolo. Faltaban pocos días para el inicio del Tour de Francia y se quería evitar abandonos masivos por culpa del virus.

Durante la carrera son los propios equipos los que van realizando test periódicos a sus corredores y comunicando los resultados a la UCI. Si se detecta un positivo, la formación realiza un PCR a su ciclista para establecer la carga viral y, dependiendo del nivel de esta, si quiere mantenerlo en carrera lo comenta con la organización y con la UCI.

La organización no toma la decisión de quién se retira o no de la competición porque carece de la información médica salvo que los equipos se la compartan. Son estos los que cuando se presenta un resultado adverso deciden qué hacer con el deportista. Algunos mandan para casa a todos los que tengan Covid y otros hacen el PCR para conocer si son contagiosos o no.

En La Vuelta, la organización solo ha hecho tres test propios: En la previa antes de la salida desde los Países Bajos y en el segundo y tercer día de descanso. El laboratorio comunica confidencialmente los resultados y los equipos lo contrastan con los test que ellos han ido haciendo.

En el caso de Juan Ayuso, el UAE le realizó un test para conocer su carga viral y como esta era baja decidió mantenerlo en carrera tal y como permite el reglamento de la UCI. La formación dirigida por Matxin es una de las más poderosas económicamente del pelotón y puede costearse una maquina que inmediatamente determina los parámetros de contagio de una persona en una PCR.

He is asymptomatic and analysing his PCR found he had a very low risk of infectivity, similar to cases such as we saw at this years Tour de France.



We have made the decision in consultation with medical representatives from the race organisation and the UCI.