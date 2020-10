Dan Martin se impone al resto de favoritos y estrena la Laguna Negra

El irlandés Dan Martin (Israel Start Up Nation) ganó la tercera etapa de la Vuelta a España, disputada entre Lodosa y La Laguna Negra-Vinuesa, con un recorrido de 166,1 kilómetros, en cuya cima el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) retuvo el jersey rojo de líder.

Dan Martin, de 34 años, atacó a 100 metros de la cima de la Laguna Negra, donde logró su primera etapa en la Vuelta, por delante de Roglic y del ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos).

