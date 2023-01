El Tour de Francia invita al Israel-Premier Tech y al Uno-X Pro Cycling Team a la edición 2023

El Tour de Francia confirmó este miércoles los 22 equipos que tomarán la salida de la edición 2023, desde Bilbao y con tres etapas en el País Vasco, con la presencia del Movistar Team como único equipo español y el debut, por primera vez en la historia de la ronda gala de un equipo escandinavo, del invitado Uno-X Pro Cycling Team.

