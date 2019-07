Nairo Quintana: "Ahora el único objetivo es ayudar a Landa"

El ciclista colombiano Nairo Quintana salió de las etapas pirenaicas "con el objetivo torcido" y afronta la semana decisiva de los Alpes lejos de la general y preparado para "ayudar a Mikel Landa", ahora jefe supremo del Movistar.

"Llegué al Tour con buenas sensaciones, pero se torció el objetivo con la caída , que me descuadró bastante. En el Tourmalet tuve mal día y ayer lo intenté con la estrategia del equipo. El objetivo era ayudar a Mikel y será el mismo hasta París".

Antes jefe de filas y ahora gregario, Nairo Quintana augura "días importantes en los Alpes" para el trabajo del Movistar, con el objetivo de alcanzar un puesto en el podio para su compañero vasco."El equipo tiene que trabajar por ellos y en este Tour aún puede pasar de todo".

Quintana también se refirió al fallo de comunicación en el equipo cuando no avisó, según versión de Alejandro Valverde, de sus dificultades en la jornada que terminó en el Tourmalet. Su explicación difirió de la ofrecida por el campeón del Mundo.

"En el Soulor ya dije que fuesen tranquilos. Se puso a tirar Andrey Amador y pasé una crisis, pero Mikel Landa quería más ritmo, se sentía fuerte. A mí no me gusta que me jodan mi momento, él estaba fuerte y los rivales sufrían. Siguió adelante y buscó su interés, y yo me defendí como pude en el Tourmalet".

Mikel Landa, séptimo en la general ante la semana decisiva en los Alpes, aseguró que existe la posibilidad de pensar en algo más que en un puesto en el podio, y aunque difícil, está dispuesto a recurrir a la heroica para "soñar hasta el último día"

"El otro día sufrí un golpe duro con la caída, pero había que seguir intentándolo. De Pirineos salgo con un balance positivo, contento y con moral. Aún pueden pasar muchas cosas. Ganar es difícil, pero voy a intentarlo y a soñar hasta el último día", dijo Landa en la segunda jornada de descanso del Tour de Francia.

El ciclista alavés tiene claro que prefiere un puesto en el podio a ganar una etapa, e irá a por el objetivo en los Alpes. "Aún puede pasar de todo, hemos visto la debilidad de Alaphilippe, Thomas no está tan bien como pensábamos, a Pinot si se le ve fuerte. El Tour no está decidido. Llevo tiempo persiguiendo el podio y una etapa ya la tengo. Prefiero podio". Landa lamentó que Pinot no le siguiera cuando el vasco atacó camino de Prat D'Albis. "De haber sido así", explicó, "hubiésemos sacado más tiempo".

Obligado, y acostumbrado a recurrir a movimiento heroicos, Landa no se conforma con estar lejos de los puestos de honor, "Ahora estoy en una posición que no me conformo, estoy séptimo, así que estoy obligado a hacer cosas de estas para recuperar. Así me gusta correr, no hay mal que por bien no venga, detrás de una fase de mala suerte vuelvo a estar bien. Ayer me sentí cómodo, el equipo estuvo bien y estoy feliz"

También anunció Landa que para evitar quedarse fuera del podio por escasos segundos, como le sucedió en 2017, luchará en cada etapa "por cada segundo".

El español Alejandro Valverde, "sorprendido por tener 39 años y estar con los mejores", dijo que Movistar se siente con confianza para luchar por todo ante la semana decisiva de los Alpes, donde vaticina que "van a caer minutadas"

"Siendo realistas, en este Tour podemos llegar a todo, quedan días durísimos. Mikel es un luchador, termina bien la tercera semana, aunque viene del Giro antes había corrido poco y terminará fuerte, como el propio equipo", dijo.

En la jornada de descanso en Nimes, el "Bala" se mostró convencido de que el "el Tour puede cambiar mucho aún". "Pinot se ha mostrado superior a los demás, pero el resto estamos igualados, un día gana uno y después otro. Mikel está bien y hay confianza".

Valverde tiene claro que "en los Alpes habrá ataques todos los días", y ahí estará su equipo "para mantener la línea ofensiva". "Eso lo saben los rivales, vamos a atacar, y así tiene que ser. Es difícil pero si no se intenta es imposible. En los Alpes pueden caer minutadas".

El campeón del Mundo se siente "encantado" de correr con mentalidad ofensiva y se siente lleno de moral al verse "con 39 años al lado de los mejores". Respecto al día del Tourmalet, señaló que "fue una decepción porque Nairo no estuvo a su nivel, aunque el equipo estuvo de 10". "Hicimos un gran trabajo, pero no sabíamos que le pasaba. No dijo nada, si no a ver qué hacemos tirando", agregó.