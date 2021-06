Movimiento de protesta de los ciclistas del Tour por las numerosas caídas

El pelotón del Tour de Francia mantuvo un pequeño paro en el inicio de la cuarta etapa, 150 kilómetros entre Redon y Fourgères, en protesta por las condiciones en las que se han desarrollado las ultimas jornadas, marcadas por numerosas caídas.



Dirigidos por le francés Julian Alaphilippe en un primer momento y, posteriormente, por el alemán André Greipel, los ciclistas pusieron pie a tierra pocos segundos después de que el director del Tour, Christian Prudhomme, lanzara la salida real. Tras un par de minutos de paro retomaron la carrera pero a un ritmo muy bajo, que tienen previsto mantener los primeros kilómetros, en forma de protesta. Los corredores quieren así mostrar su descontento con algunas decisiones, tanto de los organizadores como de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

After stopping, the riders set off again and the race continues.



