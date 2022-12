Italia acogerá la salida del Tour en 2024

La organización del Tour de Francia ha anunciado que la edición del año 2024 arrancará en la ciudad italiana de Florencia y celebrará sus tres primeras etapas en el país transalpino, algo que sucede por primera vez en la historia cuando se cumplirán cien años desde que Ottavio Botecchia se convirtió en el primer corredor del país en ganar la prueba.

