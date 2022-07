Imanol Erviti abandona el Tour por Covid-19

Imanol Erviti (Movistar) no tomará la salida en la decimoctava etapa del Tour de Francia que se disputa este jueves entre Lourdes y Hautacam tras haber dado positivo por Covid en un control realizado por el equipo.

"Por desgracia, Imanol Erviti no tomará la salida este jueves en la 18ª etapa del Tour de Francia, por positivo Covid. Imanol se encuentra en buen estado de salud", señala un breve comunicado del Movistar.

Este jueves no tendremos en la 18ª etapa del #TDF2022 a @ImanolErviti, tras haber dado positivo por covid. Nuestro capi se encuentra en buen estado de salud. ¡Nos vemos pronto! ????



Imanol Erviti has returned a positive covid test, will not start @LeTour s18. Get well soon mate! pic.twitter.com/3yYWhy4tZg