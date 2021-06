Caleb Ewan se despide del Tour por una fractura de clavícula

A consecuencia de una dura caída que se produjo en la recta de llegada de la tercera etapa del Tour de Farncia, el australiano Caleb Ewan sufrió una fractura de la clavícula derecha, por lo que no podrá lograr su objetivo de lograr esta temporada un triunfo de etapa en Giro, Tour y Vuelta.

En pleno desenlace del esprint, el australiano sufrió una fuerte caída junto al eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Según informa el equipo Lotto Soudal, Ewan sufre "una fractura de clavícula derecha".

#TDF2021



We have an unfortunate update about @CalebEwan ??



Following his crash, Caleb is forced to leave the race due to a right collarbone fracture. More news to follow.



??Facepeeters pic.twitter.com/yobvLJ4l0U