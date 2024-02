Vingegaard, imparable en O Gran Camiño

El danés Jonas Vingegaard repitió este sábado triunfo en O Gran Camiño, con una nueva exhibición en la etapa que finalizó en Ribadavia (Ourense), donde cruzó la línea de meta con casi medio minuto de cabeza sobre el pelotón perseguidor que encabezó el gallego Carlos Canal (Movistar).



Nadie le tose al doble campeón del Tour de Francia en la ronda gallega. Ezequiel Mosquera, su director, apostó fuerte por la presencia de Vingegaard y el líder del Team Visma Lease a Bike no le está fallando. Ayer firmó una colosal victoria y hoy desde el inicio de la etapa dejó claro que iba a dejarse la piel por volver a subirse al podio.

Segue dominando Vingegaard en #OGC24, cun fantástico segundo posto do noso Carlos Canal e completando o podio Quentin Pacher.



Segue dominando Vingegaard en #OGC24, cun fantástico segundo posto do noso Carlos Canal e completando o podio Quentin Pacher.

Etapa moi animada hoxe en Ribadavia, no Camiño de

Vingegaard disfruta de las carreteras gallegas, pese al frío y la lluvia. Aquí inició su asalto al Tour en el 2023 y este año vuelve a repetir táctica. Ni Bernal, ni Carapaz ni Tarling le aguantaron. Tampoco un heroico Pablo Castrillo, que después de 80 kilómetros de escapada se entregó ante el demoledor ritmo del danés.



A más de 130 kilómetros de la línea de meta, Vingegaard ya mandó un mensaje metiéndose en un grupo en el que también estaban Bernal, Gaudu, Tarling y Carapaz, entre otros. El pelotón no tardó en alcanzarlos.



Poco después, Etxeberria, De la Cruz, Silva, Andreas Piccolo, Murguialday, Langellotti y Pablo Castrillo formaron un grupo que soñó con jugarse entre ellos la victoria cuando se vieron con más de seis minutos de ventaja sobre el pelotón.



Su sueño duró lo que quiso el Visma. El equipo de Vingegaard subió el ritmo cuando su jefe lo ordenó y poco a poco empezó a limar la desventaja. En el Alto do Couso, Vingegaard aceleró para rematar el trabajo de sus compañeros. Nadie del pelotón lo pudo seguir, y poco a poco el doble campeón del Tour empezó a cazar a los ciclistas que iban por delante.



Solo aguantó Castrillo. Pero no demasiado. Vingegaard es tan ambicioso que arriesgó para cazarlo y sumar su segunda victoria en otras tantas etapas -la primera no contó para la clasificación general por el mal tiempo-. El danés es el rey de O Gran Camiño, su carrera.