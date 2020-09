Van der Breggen aprovecha una caída de la campeona Dygert para lograr el oro

La neerlandesa Anna van der Breggen aprovechó una dura caída de la anterior campeona, la estadounidense Chloe Dygert, que iba camino de revalidar el título, para colgarse el oro en la contrarreloj individual de los Campeonatos del Mundo de Ciclismo que se disputan en Imola-Emilia Romagna (Italia).

The split goes green and the medal is gold!



Congratulations @AnnavdBreggen, the ITT rainbow stripes are finally yours.#Imola2020pic.twitter.com/8AxFDc3tfI