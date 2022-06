Van Aert gana el sprint la primera etapa del Dauphiné

El belga Wout Van Aert (Jumbo Visma) se erigió este domingo en primer líder de la 74 edición del Criterium de Dauphiné, un ensayo general a tres semanas del Tour de Francia, tras imponerse en la primera etapa, de 191,8 km entre La Voulte-sur-Rhône y Beauchastel, en un sprint al que no llegaron algunos de los grandes especialistas.

Van Aert, que invirtió un tiempo de 4h37:31, batió en un final apretado al británico Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) y al estadounidense Sean Quinn (EF Education-EasyPost). El belga saldrá este lunes como líder con 4 segundos de ventaja, gracias a la bonificación obtenida.

