El tierra trágame de Eduard Prades: Celebra la victoria de etapa, se cae al hacerlo y encima queda segundo

Eduard Prades, ciclista catalán del Caja Rural, no olvidará lo sucedido este miércoles en la primera etapa del Tour of Hellas que se disputa en Grecia. El corredor español alzaba los brazos en la meta de Chania tras imponerse en el sprint del grupo de favoritos al italiano del Trek Filippo Baroncini después de una jornada de 190 kilómetros por la isla de Creta que había partido de Heraklion.

Sin embargo, lo que parecía una gran victoria para Prades se acabó convirtiendo en una anécdota que está dando la vuelta al mundo. No solo se cayó nada más cruzar la línea blanca si no que encima no había ganado.

La victoria había sido para el ciclista neozelandés Aaron Gate del modesto Bolton Equities que había llegado en solitario 1 minuto y 46 segundos antes que sus rivales. Sin embargo, Prades no lo sabía tal y como confirmó en declaraciones facilitadas por su equipo:

"Hemos alcanzado al grupo de fugados, pero la verdad es que no teníamos mucha información y por cómo se estaba corriendo pensaba que no quedaba nadie por delante. Al final yo creía que estaba ganando la etapa, he levantado los brazos y me he caído. No hay heridas pero hay que ver cómo está el cuerpo, ya que me he llevado un buen golpe en la espalda", explicaba Prades.