Supermán López da positivo por coronavirus

El ciclista colombiano Miguel Ángel López (Movistar Team) ha dado positivo por coronavirus, por lo que no podrá participar en la concentración que está celebrando el equipo de Eusebio Unzué en Almería para preparar la temporada.

"Movistar Team comunica este martes que Miguel Ángel López no podrá incorporarse a la concentración 2021 del conjunto azul en Almería tras recibir un resultado positivo en un test de COVID-19 realizado ayer lunes", anunció la escuadra telefónica en un comunicado.

El equipo informó también que el ciclista de Pesca, que había dado negativo en un test realizado antes de su viaje a Europa, se sometió a otra prueba "tras serle notificada su condición de contacto estrecho de otro positivo ajeno al equipo", en la que dio positivo.

