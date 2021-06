El suizo Stefan Küng gana la crono inicial y es el primer líder

El suizo Stefan Kung (Groupama) se enfundó el primer maillot de líder de la Vuelta a Suiza al imponerse en la contrarreloj inaugural, en una etapa marcada por la lluvia que cayó sobre Frauenfeld. La Vuelta a Suiza, que regresa al calendario internacional tras el aplazamiento de 2020 por la pandemia, y con una edición que pasa de las habituales nueve etapas a ocho, comenzó con una contrarreloj de 10,9 kilómetros completamente llanos por los alrededores de Frauenfeld.

