Suiza se viste de arcoíris; España cierra el top-10; dura caída de Van Vleuten

La selección española de ciclismo acabó este miércoles décima en la contrarreloj mixta por equipos durante el Campeonato del Mundo de Carretera, que se está disputando en Wollongong (Australia) y donde Suiza conquistó el título.

Raúl García Pierna, Iván Romeo, Oier Lazkano, Lourdes Oyarbide, Sandra Alonso e Idoia Eraso, los seis integrantes del relevo español, cerraron el 'Top-10' una vez más, tras repetir posición en 2019 en la celebración por primera vez de esta prueba en una cita mundial de categoría absoluta.

Ahora, en su tercera edición, Suiza se ha vestido con el maillot arcoíris por primera vez en una prueba que habían dominado en años anteriores Alemania y Países Bajos. Raúl García Pierna, Iván Romeo y Oier Lazkano han sido los encargados de asumir la primera vuelta al circuito urbano de Wollongong antes de dar el relevo a Sandra Alonso, Idoia Eraso, y Lourdes Oyarbide, que han sido las encargadas de completar la vuelta al final. El trío masculino ha completado su posta en un tiempo de 16:40, mientras que el femenino ha cerrado el tiempo definitivo de 36:31, que les permite ocupar la décima posición en la clasificación final.

Suiza sucede en el historial mundialista de la prueba a Países Bajos y Alemania, oro en 2019 y 2021, con el sexteto formado por Stefan Kung, Stefan Bissegger, Mauro Schmid, Marlen Reusser, Elise Chabbey y Nicole Koller. La plata para Italia la obtuvieron Filippo Ganna, Edoardo Affini, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Elena Cecchini y Vittoria Guazzini; y el bronce para Australia Michael Matthews, Lucas Plapp, Luke Durbridge, Geogia Baker, Alexandra Manly y Sarah Roy.

Por su parte, los neerlandeses vieron frustradas sus aspiraciones de otro título tras el problema mecánico de Bauke Mollema y la caída de la corredora del Movistar Team Annemiek Van Vleuten, quien perdió el control de la bicicleta.

