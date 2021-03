Roglic también se impone al sprint en la sexta etapa de la París-Niza

El ciclista Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) ha ganado este viernes la sexta etapa de la París-Niza, disputada entre Brignoles y Biot sobre 202,5 kilómetros, en una final más exigente de lo esperado para los velocistas, que se vieron superados por el todoterreno esloveno que, de paso, refuerza su maillot de líder.

Primoz Roglic fue tercero en la 'crono', ganó en el alto de Chiroubles para vestirse de líder y, en una etapa rompe-piernas pero con final pensado para los velocistas, se metió entre esos esprínters para rematarlos a todos y ganar y para firmar su doblete en esta París-Niza.

