Roglic se lleva la Volta tras otro precioso mano a mano con Evenepoel

El campeón del mundo, el belga Remco Evenepoel (Quick-Step) venció al sprint al esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), a quien el hecho de llegar a rueda de su gran rival le fue suficiente para adjudicarse la edición 102 de la Volta a Catalunya tras las seis subidas al circuito de Montjuïc de Barcelona.

??Torna a viure l'últim quilòmetre de la #VoltaCatalunya102. Una nova exhibició de ????@EvenepoelRemco i ???? @rogla



??Vuelve a disfrutar el último kilómetro de la #VoltaCatalunya102. Una nueva exhibición de @EvenepoelRemco y @rogla



??Relive the last km of #VoltaCatalunya102pic.twitter.com/FTf2Xl4CGQ