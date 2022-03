Roglic enseña su distancia ideal en el Col de Turini y es más líder

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) hizo honor al maillot amarillo conquistando la etapa reina de la París-Niza con meta en el Col de Turini, de 155.2 km, en la que batió a sus rivales directos de la general con un ataque cercano a meta que nadie pudo responder.

A falta de una jornada que no será nada fácil, con 5 puertos, Roglic (Trbovlje, 32 años), dejó claro que es el rey de la "Carrera del Sol". En un largo duelo con sus rivales directos en los 15 km de ascenso al Turini, el triple ganador de la Vuelta controló los ataques de los adversarios, tiró de estrategia para ganar la etapa y con un ataque a 400 metros de la cima logró el objetivo.

?? Un sprint entre favoris pour la victoire d’étape et le @MaillotJauneLCL ????@rogla s'impose !

? Revivez le dernier kilomètre.



?? A sprint between GC contenders for the stage win and the yellow jersey ????@rogla takes it!

?Relive the last kilometre.#ParisNicepic.twitter.com/1ycBLVmAIu