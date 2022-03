Pogacar se divierte en Bellante y se lleva la etapa y el liderato

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ya ha revolucionado la Tirreno-Adriático al ganar la cuarta etapa de la 57ª edición de la 'Carrera de los dos Mares', en una llegada a Bellante tras 202 kilómetros donde jugó con sus rivales, que quedaron a su merced, para firmar etapa y liderato provisional.

Pogacar, ganador este año del UAE Tour (con dos etapas) y la Strade Bianche, ya tiene su 35ª victoria profesional en su bolsillo con la conseguida este jueves en una Tirreno que ya lidera pese al aguante de un Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) que 'sólo' cedió 25 segundos en esta cuarta etapa.

