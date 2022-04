Pogacar no correrá la Lieja por el fallecimiento de su suegra

El esloveno Tadej Pogacar, campeón en la edición anterior de la clásica ciclista belga Lieja-Bastoña-Lieja, ha anunciado que no tomará la salida este domingo por un problema familiar. "Tristemente, no estaré mañana en la salida", publicó en redes sociales el doble vencedor del Tour de Francia, que aspiraba a repetir triunfo en la 108 edición de la decana de las clásicas.

Sadly I won't be at the start of @LiegeBastogneL tomorrow.



It's been a tough few days but I'd like to thank everybody for their understanding



A special thank you to @TeamEmiratesUAE & especially to Mauro Gianetti and Team President Matar for their support in this situation ?? pic.twitter.com/px8VYkso65