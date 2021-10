Pogacar conquista en Lombardía su segundo monumento del año

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha conquistado este sábado la 115ª edición del Giro de Lombardía, último 'monumento' de la temporada y que ha cubierto 239 kilómetros entre Como y Bérgamo, después de imponerse al sprint al voluntarioso italiano Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step), mientras que el español Alejandro Valverde (Movistar) ha terminado quinto.

Con su 13ª victoria del año, Pogacar, de 23 años, se convierte en el cuarto ciclista de la historia en lograr la misma temporada los títulos del Tour de Francia y del Giro de Lombardía, una gesta que le confirma como el futuro del ciclismo mundial.

