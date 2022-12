Pogacar califica a Juan Ayuso como "una de las mayores máquinas que verás en ciclismo"

El doble campeón del Tour de Francia Tadej Pogacar (UAE) afirmó este martes, tras ser preguntado por el español Juan Ayuso, que es "una de las mayores máquinas que verás en ciclismo", así como también que "ha mejorado mucho en este 2022".

En una rueda de prensa en La Nucía (Alicante), Pogacar aseguró que Ayuso, que es compañero suyo en el UAE, es un ciclista "superfuerte y supertalentoso" y que así lo demuestra su tercer puesto en La Vuelta: "Creo que hará grandes cosas en el futuro", señaló el esloveno.

"Si voy al Tour, él también puede venir", sostuvo Pogacar preguntado por si su irrupción podría ser negativa para él.

No obstante, el esloveno resaltó que la vida profesional de los ciclistas no es muy larga y que, por ello, hay que aprovechar, porque "no puedes estar en el top todo el tiempo".

Apuntó que si sigue mejorando, cambiarán "carreras y también roles" en pro del equipo: "Estamos en el UAE para llevar al grupo al máximo nivel y a ganar todo lo que sea posible, y no importa quién lo haga", concluyó.

Pogacar no solo está atento a Vingegaard: "Evenepoel puede ganar el Tour"

El esloveno resaltó el trabajo del belga Evenepoel, del que dijo que "está en la línea correcta", tras destacar sus victorias en 2022: "Si pudo ganar La Vuelta y el Mundial, también puede ganar el Tour", aseguró.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No obstante, sostuvo que La Vuelta, que según dijo es una de las carreras de las que guarda mejor recuerdo, "es un poco diferente al Tour" y confirmó que en 2023 buscará su tercer maillot amarillo en la carrera francesa, en la que hay "un estrés constante".

Al respecto, apuntó que "no hay un plan" de "cómo ganar a Vingegaard" y confesó que "hay otros corredores que están llegando -a la elite-, incluso más jóvenes, que podrían ser aún más fuertes" que ellos dos.

"Nunca sabes quién va a liderar el próximo año", afirmó Pogacar, que puso de ejemplo a Evenepoel, con un 2022 "fenomenal, pero que en 2023 puede hacerlo incluso mejor".