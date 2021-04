José Manuel Díaz, ganador de la Vuelta a Turquía

El español José Manuel Díaz (Jaén, 26 años) se ha proclamado ganador final de la Vuelta a Turquía una vez finalizada la octava y última etapa disputada entre Bodrum y Kusadasi, de 160.3 kilómetros, en la que se impuso, por cuarta vez, el británico Mark Cavendish (Deceuninck Quick Step).

Un triunfo labrado en el esfuerzo y la incertidumbre para José Manuel Díaz, emocionado en la meta, abrazando y besando a todos sus compañeros, a quienes agradecía su ayuda. El andaluz firmó la victoria de su vida, y regaló a su equipo francés, el Delko, un éxito inesperado.

Lloraba de alegría Díaz, mientras Mark Cavendish mostraba otro tipo de satisfacción tras hacerse con la cuarta etapa, al sprint, a toda velocidad, en el enésimo duelo con el belga Jasper Philipsen (Alpecin Fenix), a quien batió sobre la línea, con un tiempo de 3h.24.38. Esta carrera ha sido la del 'regreso' del 'Expreso de Man'.

Una victoria especial, inolvidable, para el ciclista jiennense, su primera general en el ciclismo profesional. En amateur ganó el Memorial Valenciaga en 2016, luego una etapa en la Vuelta a Ruanda en 2020, hasta el despegue turco. Se llevó la etapa reina de montala en Elmali, donde se enfundó el jersey de líder hasta la meta final.

"Ha sido una etapa muy difícil de controlar, con muchos ataques, pero al final he logrado una victoria muy importante para el equipo y mi futuro. Comencé a correr hace 5 años, pero no he explotado aún mis condiciones, yo no soy como Egan Bernal, que ganó el Tour de Francia con 21 años. Yo voy más despacio", dijo Díaz en meta.

Díaz subió al podio acompañado del australiano Jay Vine (Alpecin Fenix), a 1 solo segundo, y del argentino Eduardo Sepúlveda (Androni Giacottoli), a 6. Cuarto finalizó el colombiano Jhojan García (Caja Rural). En el top 10 quedaron otros dos españoles, Delio Fernández (Delko), séptimo, y Garokoitz Bravo (Euskaltel Euskadi), décimo.