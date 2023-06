Gino Mäder, hospitalizado tras ser encontrado inconsciente después de una dura caída en Suiza

Gino Mäder, ciclista suizo del equipo Bahrain-Victorious, sufrió una grave caída en el kilómetro 197 de la quinta etapa de la Vuelta a Suiza cuando, en un descenso, se precipitó por un barranco, quedó inconsciente y tuvo ser reanimado en el lugar, tras lo que fue trasladado en helicóptero al hospital de Chur, donde se evalúa su estado. En ese incidente también se vio implicado el estadounidense Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers).

"En el kilómetro 197 de la etapa, en el descenso del Albulapass, dos corredores chocaron a gran velocidad, acudiendo al lugar el doctor de la carrera en los dos minutos posteriores. Magnus Sheffield fue trasladado al hospital de Samedan con moratones y una conmoción", indica un comunicado difundido a través de Twitter por la organización de la carrera.

Official Statement from TdS Organisation regarding the crashes of @maedergino and @MagnusSheffield

We wish both of them all the best!!

.@BHRVictorious@INEOSGrenadierspic.twitter.com/T9RmdT1HH7 — Tour de Suisse (@tds) June 15, 2023

"Gino Mäder quedó inconsciente sobre el agua y enseguida fue reanimado y posteriormente transportado en helicóptero al hospital de Chur. La severidad de sus lesiones aún no ha sido clarificada. Se ofrecerá un actualización de su estado tan pronto como haya nueva información. Las circunstancias del accidente están siendo aclaradas", indica el texto respecto al corredor helvético.

En la misma línea se pronuncia un texto difundido por su equipo en la cuenta oficial de Twitter, quien concreta además que Mäder se salió de la carretera y cayó por un barranco.

?? OFFICIAL STATEMENT@maedergino crashes out from Tour de Suisse @tds



?? Our thoughts and prayers are with Gino.#TourdeSuisse



?? https://t.co/NpNfGpCtfIpic.twitter.com/QQtytts1aW — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) June 15, 2023

Al conocerse la noticia, otras escuadras del pelotón han querido mandar sus mejores deseos para el corredor. Es el caso del Movistar Team, que tuiteó "Fuerza Gino", del Israel-Premie Tech, que escribió en la misma red social "Enviamos todo nuestro apoyo y los mejores deseos a Gino y a su equipo" o del INEOS Grenadiers, donde corre Sheffield, que publicó "Estamos contigo, Gino".

También se hicieron eco de la noticia y se acordaron de él corredores como el francés Lilian Calmejane, el español Juan Ayuso, ganador de la etapa, y Remco Evenepoel, el principal favorito para la conquista de la general y actualmente cuarto clasificado de la misma.

I hope all the guys that were involved in a crash are okay!! ??????



I hope that the final of today's stage is food for thought for both cycling organisers as well as ourselves as riders.



(1/2) pic.twitter.com/UZm6sRwiez — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) June 15, 2023

El corredor belga se ha mostrado crítico con el trazado de la etapa: "Deseo que todos los implicados en el choque de hoy estén bien. Espero que el final de la etapa de hoy haga pensar a los organizadores de las pruebas y a nosotros mismos como corredores".

"Un final en alto podía haber sido perfectamente posible, no fue una buena decisión hacernos acabar tras un peligroso descenso. Como ciclistas, debemos pensar en los riesgos que tomamos al bajar las montañas", añadió al respecto.