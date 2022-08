Filippo Ganna renueva con el Ineos Grenadiers hasta el 2027

El equipo ciclista británico Ineos Grenadiers, de categoría UCI WorldTeam, ha anunciado que el italiano Filippo Ganna, dos veces campeón del mundo de contrarreloj, que terminaba su contrato en 2023, "ha firmado una extensión de cuatro años, hasta finales de 2027".

"Hay mucho en lo que concentrarme durante el resto de esta temporada y el próximo año, y tener ese nivel de apoyo detrás de mí es muy importante. Tengo muchas ganas de pasar más tiempo de mi carrera con este equipo", destacó Ganna, según informó este miércoles su equipo en un comunicado en su web.

Ganna, de 26 años, asimismo, señaló que "es emocionante ser parte de este equipo": "Sobre todo la forma en que abordamos los objetivos y la cantidad de esfuerzo que se pone en nuestro desarrollo y equipo. Cuando hay tanta dedicación de todos los que te rodean, simplemente te dan ganas de salir y darlo todo".

