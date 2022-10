Iván Romeo, primer fichaje de Movistar para 2023

Iván Romeo pasa a profesionales con el Movistar

El vallisoletano Iván Romeo, de 19 años, una de las grandes esperanzas del pelotón español, es el primer fichaje anunciado por el Movistar, con compromiso hasta el final de la temporada 2025.

Se trata de un corredor de 1,93 metros de estatura, destacado rodador formado como ciclista en las escuelas del Club Ciclista Arroyo de la Encomienda y dirigido por un ‘ex’ de la estructura Abarca como Juan Carlos Domínguez, para dar, tras su fase como cadete (NorInver), el salto al MMR Cycling Academy.

En este conjunto asturiano confirmó paso a paso su calidad, alzándose con los dos títulos nacionales junior de línea y crono en 2021 y mostrándose más que preparado para el salto internacional.

En su temporada 2022, en las filas del Hagens Berman Axeon norteamericano que dirige Axel Merckx, Romeo ha vivido una fase de aprendizaje, logrando resultados como el noveno puesto en la crono del Campeonato de España profesional. En el Europeo sub'23 fue octavo, a 20 segundos de las medallas.

"Para mí es cumplir un sueño, uno de los más grandes que siempre he tenido desde niño. Al final yo he crecido viendo a este equipo, y formar parte de ello es increíble. Hasta que no me vea con los colores creo que no me lo voy a creer todavía. Soy muy exigente conmigo mismo y quiero mejorar día a día; dar la mejor versión de mí y aportar al equipo desde el primer momento en lo que se me pida", comenta Romeo.

De momento, su objetivo será el de ayudar al equipo "en lo que haga falta". "Si un día puedo aspirar a ganar una carrera, intentaré conseguirlo, y si un día hay que ayudar, trabajar. Aportar en lo que haga falta, en definitiva, es el gran objetivo a corto plazo que tengo". concluyó.