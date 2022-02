Fabio Jakobsen exhibe su poderío en el sprint de Torrent

El ciclista neerlandés Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) conquistó la segunda etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana, disputada entre Bétera y Torrent sobre 171,5 kilómetros, mientras que su compañero Remco Evenepoel sigue líder de la prueba al no haber cambios en los primeros puestos de la general provisional.

?????? 2ª etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana



?? Fabio Jakobsen se impone en el sprint de Torrent con una facilidad pasmosa



?? Evenepoel conserva el liderato



Carlos Rodríguez continúa 3º en la general

Arrasó Jakobsen en Torrent, como una lluvia torrencial que se lleva todo a su paso. Tanto, que pudo calmarse, girarse y celebrar su victoria, la primera en esta incipiente temporada 2022, pese a ser un esprint masivo con más gente de nivel que no pudo hacer frente al velocista del Quick-Step, equipo que hizo su doblete en esta ronda valenciana.

De hecho, pese a trabajar esta vez por el equipo y para preparar la llegada a Jakobsen, el líder Evenepoel no quiso apartarse de la pelea y entró séptimo en la meta, pese a hacerse casi los dos últimos kilómetros en cabeza del gran grupo, tirando fuerte. Segundo fue Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) y tercero el italiano Elia Viviani (INEOS Grenadiers).

La fuga buena del día la formaron cuatro ciclistas, con el español Xabier Mikel Azparren (Euskaltel Euskadi), el dúo estadounidense del equipo Human Powered Health Ben King y Joey Rosskopf y el neerlandés Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB).

De ellos, el mejor colocado en la general de esta Volta a la Comunitat Valenciana era Paasschens, 63º a 4:35 minutos de Remco Evenepoel. Perdieron fuelle en esa fuga, lejos de meta, los españoles Sergio Román Martín (Caja Rural-Seguros RGA) e Iván Cobo (Equipo Kern Pharma). Fueron neutralizados todavía lejos de meta.

Este viernes llega la tercera etapa, la considerada como 'reina' de esta 73ª edición de la Volta a la Comunitat Valenciana. Con salida en Alicante y llegada a las Antenas del Maigmó tras 155,1 kilómetros. Jornada con 6 puertos, siendo el último --con final en alto-- un 1ª de 9,9 kilómetros al 7,5 por ciento de pendiente media.

Coquard gana el sprint en la Estrella de Bessages

El francés Bryan Coquard (Cofidis) puso este jueves fin a una sequía de victorias de casi dos años al apuntarse en un esprint reducido y muy disputado la segunda etapa de la Estrella de Bessegès disputada entre Saint-Christol-les-Alès y Rousson, con un recorrido de 156 km, en la que el danés Mads Pedersen (Trek), ganador la víspera, conservó el jersey amarillo de líder.



Coquard (Saint Nazaire, 29 años), quien no levantaba los brazos celebrando un éxito desde la Ruta de Ocitania 2020, ganó en esta ocasión imponiendo su punta de velocidad en un grupo reducido por delante del líder, Mads Pedersen, quien no pudo firmar el doblete y del joven noruego Tobias Johannessen (Uno X), el ganador del Tour de Porvenir 2021, una perla de 22 años. A 6 segundos entró un grupo con el español Francisco Galván (Kern Pharma), y a 17 otro sector del pelotón que incluía al ecuatoriano Richard Carapaz.

Groenewegen, intratable en Arabia Saudí

El neerlandés Dylan Groenewegen logró su primer triunfo con el maillot del BikeExchange imponiéndose en un poderoso esprint en la tercera etapa del Tour de Arabia Saudí disputada entre Tayma Hadaj Well y Alula Old Town, de 181 km, en la que el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) mantuvo el maillot verde de líder.



Groenewegen (Amsterdam, 28 años), no dio opción a sus rivales con una exhibición de fuerza en la recta de llegada que le permitió levantar los brazos con autoridad, marcando un tiempo de 5h.11.24, a una media de 34,9 km/hora. El exesprinter del Jumbo Visma superó claramente al británico Daniel MClay (Arkea) y al australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), con el colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) en la sexta plaza.