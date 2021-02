Ewan se anota la última etapa y Pogacar la general; Ballerini impone su potencia en Ninove

El australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) se impuso en el esprint final de la última etapa sobre el irlandés Sam Bennett (Deceuninck Quick Step), mientras que el esloveno Tadej Pogacar, (UAE Emirates), vencedor de la pasada edición del Tour de Francia, ganó la general de la primera prueba del calendario World Tour de 2021.

El británico Adam Yates (Ineos Grenadiers), el principal rival de Pogacar, lo intentó hasta el final aprovechando los abanicos que brindan los vientos del desierto, pero el equipo árabe supo neutralizar cualquier ataque.

Además, Pogacar estuvo muy atento a cualquier maniobra y estuvo presente en el grupo de veinte corredores que intentaron dinamitar la etapa.

Yates, a 41 kilómetros de la meta, sufrió una aparatosa caída que le produjo abrasiones en la cara pero que le permitió finalizar la etapa en el pelotón, después de que éste aminorara la marcha para permitir su entrada en el grupo, y así certificar su segundo puesto en la general.

Pogacar parece el corredor a batir, a sus 22 años. En 2019 consiguió ocho victorias y tres etapas en su primera gran ronda, la Vuelta. En 2020 tres etapas en el Tour y victoria final tras una contrarreloj épica. Ahora en 2021 comienza con una etapa y la general del Tour de Emiratos Árabes Unidos.

