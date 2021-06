Etapa y liderato para Lukas Pöstlberger en la Dauphiné

El austríaco Lukas Pöstlberger (Bora Hansgrohe) tiró de heroica con una fuga de principio a fin para alcanzar el maillot amarillo y el triunfo en solitario en la segunda etapa, disputada entre Brioude y Saugues, de 173 kilómetros, en una jornada en la que el español Alejandro Valverde asomó al tercer puesto de la general.



Pöstlberger, de 29 años, logró la primera victoria austríaca en el Dauphiné gracias a una fuga que nació en el kilómetro 2 y que supo remachar en soledad en el último tramo. Su ambición y coraje le permitieron pegarse una gran fiesta.

?? @Poesti_92 s'impose en solitaire et prend le @MaillotjauneLCL ! ??



?? @Poesti_92 claims the stage win and the Yellow Jersey ! ??#Dauphinépic.twitter.com/RopLfydman