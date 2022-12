Walter Bénéteau, exciclista francés de 50 años, ha sido encontrado muerto en Bali (Indonesia) en circunstancias que aún no han sido esclarecidas, según informó la Unión Nacional de Ciclistas Profesionales (UNCP) francesa a través de su cuenta en la red social Twitter.

C est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de notre ami et ancien champion Walter Beneteau a l âge de 50 ans. Sincères condoléances à sa famille et ses proches . RIP Wawa ?? pic.twitter.com/r2ZfSgrqW8