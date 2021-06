Doblete de Padun tras otra exhibición; Richie Porte aguanta y se lleva la general

Richie Porte (Ineos) sudó sangre para adjudicarse la 73 edición del Criterium del Dauphiné. El australiano de 36 años superó una rebelión de sus rivales en los últimos kilómetros para grabar su nombre en el historial de la prueba y presentar así su candidatura al Tour de Francia que comienza en Brest en 20 día.



También sudó lo suyo el héroe del fin de semana alpino, el ucraniano Mark Padun (Bahrain Victorious), vencedor de etapa y en solitario por segundo día consecutivo. Conquistó La Plagne, y 24 horas después Les Gets, hazaña impresionante para el corredor de Donetsk. Si la víspera atacó para hacer feliz a su madre, que lo veía por TV, ahora el sueño será de la señora más feliz del mundo.



Sufrió Padun en solitario, pero llegó con margen de sobra para disfrutar su fiesta. Atacó en el Joux Plan de inició y llegó a meta con 1:36 sobre el danés Vingegaard y el austríaco Patrick Konrad, supervivientes de la numerosa fuga del día.

A 2:10 llegó el grupo de Richie Porte con los rivales de la general, que llegaron a ponerlo contra las cuerdas, amenazando incluso el maillot amarillo en el último descenso, donde se quedó sin compañeros por caída del británico Geraint Thomas.



Finalmente resistió Porte y se subió a lo más alto del podio, escoltado por el kazajo Alexey Lutsenko (Astana) y Thomas, su compañero galés del Ineos. Finalmente, el colombiano Miguel Ángel "Supermán" López ocupó la sexta plaza y el primer español, séptimo, fue Ion Izagirre.





La octava y última etapa entre La Léchère-Les-Bains y Les Gets, de 147 kilómetros nació con escapada numerosa de 19 corredores, dispuesta a desafiar los 6 puertos del recorrido con licencia de un pelotón despreocupado hasta que empezó a dar señales de vida en La Colombière (1a,11,7 kms al 5,8 por ciento).



Movistar marcó el ritmo a 3:30 de los 19 escapados, donde tenía a Erviti y Arcas, y donde había calidad, con Padun, Vingegaard, Guillaume Martin, Barguil. En la cima Padun ya era líder de la montaña, ya que el ucraniano había coronado antes en cabeza en el Col de Aravis y de Héry-Sur-Ugine.



La carrera empezó a ponerse seria en la aproximación al Joux Plane, puerto calificado por Porte como "el más duro del planeta ciclista". Su compañero costarricense Andrey Amador puso al personal en fila india antes de iniciar los 11,6 kms al 8 por ciento que debían fijar la foto del podio fina.



Mientras en la fuga se acabó el entendimiento con un ataque a 27 de meta de Padun, el ganador en La Plagne 24 horas antes, en el grupo de ilustres saltaron también las hostilidades, con arrancadas de Nairo Quintana y Kruijswijk. El colombiano se desfondó enseguida, el neerlandés poco después.



Ineos llevaba la carrera aparentemente controlada, a veces remolcado por el Movistar, que buscaba ante todo el triunfo de etapa. Por esa razón desplegó las alas "Supermán" López a 1 km de la cima, pero los hombres de Porte lo neutralizaron en escasos segundos. En la cima coronó el espartano Padun con 3 minutos sobre los favoritos, donde Enric Mas sufría para no quedar descolgado.



Superado el "monstruo" alpino se encendieron las alarmas. Uno de los corredores intercalados, el australiano Jack Haig (Bahrain), a 34 segundos en la general, estaba poniendo en apuros el maillot amarillo de su compatriota Porte. Además bajando Ion Izagirre y Lutsenko, a solo 17 segundos en la general, soltaron a Porte. Por si fuera poco, Geraint Thomas sufrió una caída. El podio en peligro.



Un final que se tornó en pura emoción hasta meta. Porte asumió sin amigos los últimos 5 kilómetros, presionado por Lutsenko, por Izagirre, por Supermán. La fiesta se complicó con mil ataques para hacer caer el amarillo del líder. A 3 de meta quemó las naves Lutsenko. Porte se pegó a rueda. No había manera de derrocar al líder, quien recibió como agua de mayo el reintegro de Thomas, algo magullado.



Volvió la tranquilidad después de varios incendios controlados. La revolución fue para Padun, en un fin de semana heroico adjudicándose las dos etapas más importantes del Dauphiné en las cimas de La Plagne y Les Gets. La gloria de volver a adjudicarse una carrera por etapas para Richie Porte, en un año de vuelta a su antiguo equipo después de 6 años de peregrinaje.



Porte se apunta así a los hombres a tener en cuenta por el Ineos para el Tour de Francia, donde ya fue tercero en 2020. El ciclista de Launceston suma su octava vuelta por etapas. Antes triunfo 2 veces en la París Niza, 2 en el Tour Down Under, 1 Vuelta a Suiza, 1 Volta a Catalunya y 1 Tour de Romandía.