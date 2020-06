El director del Deceuninck-QuickStep descarta el fichaje de Chris Froome

El director del Deceuninck-QuickStep, Patrick Lefevere, no cree que el británico Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, represente una inversión que valga la pena por su edad y criticó que su manager sea su esposa bajo el argumento de que "ese tipo de colaboración solo causa miseria".

"Personalmente, ya no invertiría en un proyecto alrededor de Froome. Respeto su palmarés, ¿pero seguirá ganando el Tour a los 35 años?", se preguntó.

"Lo que también me preocuparía con Froome es que su manager es su esposa, Michelle Cound. No es que lo convierta inmediatamente en un factor decisivo, pero ese tipo de colaboración solo causa miseria", indicó en su columna para el periódico belga Het Nieuwsblad, que este domingo recoge el medio especializado Cycling News.

Lefevere recordó que Abraham Olano también implicaba en estos asuntos contractuales a su esposa.

"Lo mismo ocurre con los hermanos que actúan como agentes. Ese fue el caso de Óscar Freire y Alberto Contador. En QuickStep una vez nos sentamos con Fran Contador. El propio Alberto no estaba presente, pero Fran había invitado a un abogado. La conversación no era sobre nada, porque uno no hablaba inglés y el otro no hablaba francés. Me pareció vergonzoso para Frans De Cock, quien está acostumbrado a hacer negocios a un alto nivel. Alberto Contador nunca corrió en nuestro equipo y yo nunca lo lamenté", sentenció.