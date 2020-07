El corredor Gijs Leemreize sufre la amputación de un dedo en la primera etapa de la Vuelta a Burgos

El arranque de la XLII Vuelta a Burgos ha registrado un desagradable incidente cuando, a poco más de 54 kilómetros para la línea de meta en la primera de las cinco etapas previstas, tuvo lugar una caída en la que se vieron envueltos varios ciclistas, entre los que se encontraba el jovencísimo corredor neerlandes Gijs Leemreize, del equipo Jumbo, que se llevó la peor parte al perder la primera falange de un dedo.

Leemreize, de tan sólo 20 años, evidentemente, no pudo continuar con la carrera. Los médicos le trasladaron inmedatamente a un hospital, junto a su dedo amputado. El Team Jumbo-Vismar informó de que el corredor será intervenido por un cirujano plástico para intentar implantarle la falange.

Gijs is in het ziekenhuis, waar de plastisch chirurg vanavond zijn gehavende vingertop zo goed mogelijk zal herstellen. Naar omstandigheden maakt Gijs het goed. We wensen hem sterkte en een spoedig herstel ��