Carlos Rodríguez se consagra en Mallabia

El español Carlos Rodríguez (Ineos) se ha impuesto en solitario en la quinta y penúltima etapa de la Vuelta al País Vasco, la Itzulia 2022, un recorrido de 163,8 km por tierras vizcaínas entre Zamudio y Mallavia, tras el cual el belga Remco Evenepoel (Quick Step) es el nuevo líder.

Those last 100 metres were never-ending. A first pro win, and one @_rccarlos will never, ever forget ?? #itzuliapic.twitter.com/MtLW0NhzUV