Un canal de Twitch y un Podcast para La Vuelta a España

La Vuelta a España se ha convertido en la primera 'grande' que estrena un canal oficial en la plataforma Twitch y recupera la programación de podcasts que ya inició durante la pasada edición de 2020, según informa en un comunicado.

El canal de Twitch se estrena este jueves a las 21:00 horas (horario peninsular español), conducido por los integrantes de 'A pie de puerto', un popular programa online de ciclismo. Las emisiones se harán de manera periódica cada jueves a la misma hora.

Durante todo el año, el canal analizará la actualidad relacionada con La Vuelta, charlando con sus protagonistas. Todos los invitados irán desgranando los pormenores de una de las grandes competiciones deportivas del calendario ciclista internacional.

La plataforma permitirá además interactuar con todos los participantes a través de un chat en directo gracias al que el aficionado digital estará más cerca que nunca de La Vuelta.

���� La Vuelta se une a @TwitchES y retoma el podcast oficial. ¡Hoy (21:00), primera emisión en directo desde la plataforma de streaming!



���� Twitch and Podcast: La Vuelta's new official communication platforms



�� https://t.co/3VZjJACR6m | #LaVuelta21