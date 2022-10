Arnaud Démare revalida la Paris Tours

El francés Arnaud Démare, del equipo Groupama-FDJ, se impuso este domingo por segundo año consecutivo en la clásica París-Tours, al imponer su punta de velocidad en el sprint masivo con el que se resolvió la 116 edición de la carrera.

?? Après la bagarre dans les chemins de vignes, c’est finalement au sprint que se joue la victoire. ??

? Revivez le dernier kilomètre de ce #ParisTours 2022. ??



?? After the vineyard paths, a bunched sprint for the win. ??

? Relive the last kilometre of this #ParisTours. ?? pic.twitter.com/oQnHPsq8X4