Alaphilippe se viste de arcoíris en Imola

El ciclista francés Julian Alaphilippe se ha proclamado este domingo nuevo campeón del mundo tras imponerse en la prueba de fondo de los Mundiales que ha acogido la localidad italiana de Imola, gracias a un ataque en el tramo final del recorrido de más de 258 kilómetros y en el que no se ha podido meter ningún español.

Was this the winning move?@alafpolak ���� between 10 and 15 seconds ahead of the chase. Just 2.5km to go now.



This is touch and go!!! What an exciting finish!#Imola2020pic.twitter.com/hsQD8eT9Fp